Главное
Главные новости к вечеру 27 ноября
18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Петербуржец закрыл миллионный долг по алиментам ради работы пилотом

Судебные приставы Санкт-Петербурга ограничили мужчину в праве на выезд за границу из-за долга в более 1,2 млн рублей по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Источник: Коммерсантъ

Должником оказался сотрудник авиакомпании, он также летает за рубеж по работе. Чтобы не лишиться должности пилота, мужчина выплатил деньги, которые должны выплачиваться на содержание восьмилетнего сына. На адрес авиакомпании направлен исправительный лист для ежемесячных удержаний средств с заработной платы.

«В настоящий момент, в список “невыездных” попало порядка 4 тысяч неплательщиков алиментов. С начала года более 18 миллионов рублей алиментных платежей было взыскано в рамках производств с действующими ограничениями на выезд за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестовали два помещения медицинского центра Euromed Clinic на Суворовском проспекте, так как у владельца был долг по алиментам в 41 млн рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта