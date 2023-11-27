17:15 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life
В Беларуси в октябре стало больше работающих людей
Падение численности занятых в экономике в последние годы связывают с демографической ситуацией.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В экономике Беларуси в октябре было занято 4,14 млн человек. Такие данные приводит Белстат.
В сентябре работающих в Беларуси людей было чуть меньше — в экономике были заняты 4,137 млн человек, в августе — на 13,1 тыс. больше.
Еще в феврале 2022 года в Беларуси работали более 4,24 млн жителей.
Падение численности занятых в экономике в последние годы связывают с демографической ситуацией.