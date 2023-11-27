18:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителю Кубани удастся накопить 1 млн рублей за 11,5 года
Аналитики назвали долю работников на Кубани, которые не смогут накопить 1 млн рублей за 15 лет стажа.
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Аналитики назвали период, за который жители Кубани смогут накопить 1 млн рублей. Так, в среднем в регионе потребуется 11,5 года, чтобы собрать такую сумму.
Краснодарский край занимает 42-е место в рейтинге регионов России по скорости накопления 1 млн рублей. Доля работников, которые не смогут собрать деньги за 15 лет стажа, составляет 14,4.
Среднестатистическому жителю России потребуется более 10 лет для накопления 1 млн рублей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Жителям региона потребуется пять лет и четыре месяца. Последнее место занимает Ингушетия, где понадобится более 15 лет, пишет «РИА Новости».