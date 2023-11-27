Горки, катки и лыжные трассы: какие зимние развлечения будут доступны в Москве

Жителей и гостей столицы этой зимой будут ждать 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра, 336 ледяных горок и снежных городков, а также 1 387 катков с искусственным и естественным льдом. Кроме того, 1 909 универсальных площадок для зимних видов спорта и другие развлечения. В общей сложности в городе откроют более четырех тысяч локаций для активного отдыха на свежем воздухе, сообщил Сергей Собянин.
Среди них есть и совершенно новые. Например, в парке 850-летия Москвы залиты два катка с искусственным льдом. Здесь же проложили новый участок лыжни в три километра. Самый большой из них находится в Парке Горького. Главный каток города занимает практически 22,2 тысячи квадратных метров. В этом году Пушкинская набережная впервые за долгое время стала частью ледовой площадки.
Трассы для поклонников лыжного спорта и тропы здоровья в этом году появятся не только в 26 парках, но и в семи природных зонах. Самую длинную лыжню обустроят на территории музея-заповедника «Царицыно». В дворцовой части парка проложат три трассы (от одного до пяти километров), а рядом с Нижним Царицынским прудом еще две, но уже спортивные (семь и двенадцать километров).
Совместить приятное с полезным, то есть не только проехаться с ветерком, но и полюбоваться природой, можно будет, выбрав маршруты в природно-исторических парках. Помимо «Царицына», они появятся в следующих локациях:
- парк «Измайлово»;
- парк «Москворецкий»;
- парк «Покровское-Стрешнево»;
- на территории памятника природы «Серебряный Бор»;
- парк «Тушинский»;
- парк «Кузьминки-Люблино».
Рекордсменом по количеству лыжных трасс в этом сезоне станут «Сокольники». Здесь их будет 15 штук — с естественным покрытием и еще две — с искусственным оснежением. На последних можно кататься даже в период оттепели. Трассы с искусственным оснежением находятся на 3-м Лучевом просеке и в районе 2-го Лучевого просека.
Помимо «Сокольников», лыжню, которая может работать при температуре около нуля градусов, обустроят еще в ландшафтном парке «Митино», в парках «Северное Тушино» и Олимпийской деревни.
Горки и занятия на свежем воздухе
Когда завершится проверка на безопасность, в столичных парках и на природных территориях также откроются горки. С них можно прокатиться и на ледянках, и на ватрушках. Предполагается, что горки будут доступны в 17 локациях:
- ландшафтный парк «Митино» и усадьба Воронцово;
- музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно»;
- парки «Фили» и «Сокольники»;
- детский парк имени Н. Н. Прямикова;
- парки «Ходынское Поле», «Дубки» и «Кузьминки»;
- парки «У Джамгаровского пруда» и имени Юрия Лужкова;
- парки 50-летия Октября и Таганский;
- природно-исторический парк «Москворецкий»;
- парки Борисовские пруды и Бабушкинский.
Кроме того, в парках проводятся групповые занятия для детей и взрослых. Большая часть организуется бесплатно. Например, в парке «Фили» работает клуб атлетики и закаливания. Занятия проходят в домике моржей № 2 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
В парке Олимпийской деревни можно присоединиться к клубам скандинавской ходьбы или любителей беговых лыж. Также на спортивной площадке проводятся занятия по общей физической подготовке с петлями TRX. Всех желающих здесь ждут по вторникам и четвергам.
В парке «Северное Тушино» на Пушкинской аллее ежедневно проходят танцы на ротонде. На спортивной площадке возле арт-объекта «Медведи» по средам и воскресеньям — занятия по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке.
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