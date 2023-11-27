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21:33 (мск), источник: АиФ Крым

Аксёнов попросил крымчан писать ему в соцсетях о проблемах из-за стихии

Глава Республики Крым держит на личном контроле работы по устранению последствий урагана.

Источник: AP 2023

В Крыму продолжается ликвидация последствий, возникших в результате неблагоприятных погодных условий. Все службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил на своей странице в ТГ-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Он обратился к крымчанам с просьбой о том, чтобы при возникновении проблем из-за последствий стихии обращались на его страницу в социальной сети.

В частности, подписчики соцсети уже сообщили о том, что в Советском районе, в школе № 1 сорвана крыша и разбиты окна.

Аксёнов также напомнил о том, что жители полуострова в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий урагана должны звонить по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112.

Ранее сообщалось о том, что парламент Крыма начал подсчитывать нанесённый стихией ущерб.

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