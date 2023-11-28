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05:31 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 28 ноября ожидается до −18 градусов днем

В городе началась настоящая зима.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

В Красноярске 28 ноября ожидается переменная облачность, днем без осадков, ночью небольшой снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха в Красноярске 28 ноября понизится. Так, днем она достигнет −18 градусов, а также −23 градуса ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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