05:31 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 28 ноября ожидается до −18 градусов днем
В городе началась настоящая зима.
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В Красноярске 28 ноября ожидается переменная облачность, днем без осадков, ночью небольшой снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха в Красноярске 28 ноября понизится. Так, днем она достигнет −18 градусов, а также −23 градуса ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.