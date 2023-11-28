03:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Хук справа прямо в лицо»: жёсткий инцидент во Владивостоке попал на видео — выставили в сеть
«Так вот, из-за чего пробки были», — видео опубликовали очевидцы.
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Жёсткий инцидент во Владивостоке попал на видео. Драку двух водителей запечатлели очевидцы прямо на дороге. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале DPS VL (18+).
В понедельник, 28 ноября, во Владивостоке произошла драка прямо на проезжей части. В районе остановки Фрегат, водитель Toyota Probox и таксист на Toyota Axio хотели повернуть вниз на улицу Вилкова, но не поделили дорогу, после чего решили устроить кулачный бой, чтобы выяснить кто прав, а кто виноват. Из-за данной потасовки образовалось пробка, поскольку водители устроили драку прямо на дорожной полосе.
В комментариях к публикации идет активное обсуждение данной ситуации: «Они вообще нормальные?», «Так вот, из-за чего пробки были!!! Совсем уже офигели, могли бы и на тротуаре выяснять свои отношения», «А я думал, что правило приоритета действует, а не кулачный бой. Надо ПДД обоим повторить», «Хук справа прямо в лицо».