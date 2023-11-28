03:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке убирают незаконные объекты
Под снос идут гаражи и павильоны.
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Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконно установленные объекты, работы проходят в разных местах дальневосточной столицы. В районе Второй Речки убрали торговый павильон и гаражи, сообщает ИА PrimaMedia.
Бригады муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» снесли торговый павильон на Русской, 69, а металлические столбики, использованные для ограждения места под парковку, убрали на Енисейской, 2. Также незаконные гаражи и контейнеры демонтировали на Енисейской, 2, Давыдова, 38, Никифорова, 37, и Терешковой, 16. Специалисты спецслужбы рассказали, что за прошлую неделю в краевой столице убрали семь гаражей.
«Все демонтированное имущество отправили на площадку временного хранения, а мусор, оставшийся после сноса, вывезли на полигон», — отметили дорожники.
Также они добавили, что собственникам лучше не дожидаться приезда спецслужбы, а самостоятельно устранить нарушение.
Напомним, ранее на улицах Фирсова и Карбышева специалисты убрали пять пять незаконно установленных рекламных конструкций. Также в городской администрации напоминают, что при размещении конструкций рекламного характера необходимо получить обязательное соответствующее разрешение.