Главное
Спецоперация на Украине
05:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские врачи удалили пенсионерке огромную опухоль

Размеры опухоли составили 30 см в диаметре.

Источник: РИА "Новости"

Врачи красноярской больницы на ул. Кутузова несмотря на риски взяли на операционный стол пожилую пациентку. Женщине удалили огромную опухоль, которая не только мешала нормальной жизни, но и была угрозой.

Отметим, что медики редко назначают пожилым пациентам операционное вмешательство. Причина — высокие риски. Однако в данном случае откладывать лечение было нельзя. В течение двух лет у 84-летней женщины рос живот без видимых на то причин. Во время медобследования выяснилось, что причиной всему является опухоль брюшной полости больших размеров.

Решение о возможном проведении такой сложной операции принималось коллегиально, учитывались результаты анализов, возрастные особенности и высокие риски осложнений. В итоге операция была проведена успешная. Размеры опухоли составили 30 см в диаметре.

Врачи уверены, что при более внимательном отношении к своему здоровью можно было бы избежать увеличения кисты до таких размеров. Заметить новообразование не трудно. Достаточно хотя бы раз в год делать УЗИ органов малого таза.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье