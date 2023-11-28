05:24 (мск), источник: АиФ Красноярск
Красноярские врачи удалили пенсионерке огромную опухоль
Размеры опухоли составили 30 см в диаметре.
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Врачи красноярской больницы на ул. Кутузова несмотря на риски взяли на операционный стол пожилую пациентку. Женщине удалили огромную опухоль, которая не только мешала нормальной жизни, но и была угрозой.
Отметим, что медики редко назначают пожилым пациентам операционное вмешательство. Причина — высокие риски. Однако в данном случае откладывать лечение было нельзя. В течение двух лет у 84-летней женщины рос живот без видимых на то причин. Во время медобследования выяснилось, что причиной всему является опухоль брюшной полости больших размеров.
Решение о возможном проведении такой сложной операции принималось коллегиально, учитывались результаты анализов, возрастные особенности и высокие риски осложнений. В итоге операция была проведена успешная. Размеры опухоли составили 30 см в диаметре.
Врачи уверены, что при более внимательном отношении к своему здоровью можно было бы избежать увеличения кисты до таких размеров. Заметить новообразование не трудно. Достаточно хотя бы раз в год делать УЗИ органов малого таза.