Среди рабочих специальностей в Иркутске больше всех зарабатывают таксисты

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны изучили информацию о доходах представителей популярных в Иркутской области рабочих профессий и выяснили, кто из них больше зарабатывает. Для этого изучили список актуальных вакансий в областном центре в течение года.
Оказалось, что среди рабочих специальностей в Иркутске самую большую зарплату получают таксисты. Им предлагают зарплату до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались курьеры — им готовы платить чуть больше 84 тысяч рублей. Третьими стали разнорабочие — их заработок составляет 72 тысячи рублей в месяц.
При этом, у представителей других рабочих профессий размеры зарплат в Иркутске существенно отстают от лидеров. Например, официанты получают 34 тысячи в месяц, у работников складов — 49,7 тысячи рублей, у продавцов и кассиров — 35 тысяч рублей и у охранников — 32,5 тысячи рублей.