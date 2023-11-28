07:11 (мск), источник: АиФ Владивосток
Приморцы жалуются на непочищенные лестницы Владивостока
Чистка придомовых территорий, а особенно лестниц ведётся недостаточно активно.
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Жители спальных районов города сообщили о том, что чистка придомовых территорий, а особенно лестниц ведётся недостаточно активно.
После обработки противогололёдными средствами, которая, кстати, проведена далеко не везде, чистка тротуаров и крутых спусков, а также лестниц в ряде кварталов города ещё не началась. Следы работы дворников замечены не на всех адресах. Большинство дворов представляют собой заснеженные и сложные для преодоления пространства.
«Проблемой становится то, что снежок подтаивает и снова подмерзает. Стало скользко. Только дети радуются со своими ледянками и санками, а пройти местами не просто», — пожаловалась жительница дома № 11 на улице Гамарника Татьяна Вишневская.
Так же скользко и на многих других спусках и подъёмах Владивостока. Дворники вышли на улицы с суточным опозданием.
«При этом бригады муниципальных предприятий “Содержание городских территорий” и “Зелёный Владивосток”, а также компании-подрядчики заняты уборкой снега с дорог, тротуаров, лестниц и остановок общественного транспорта», — сообщила администрация краевого центра. Работают 236 дорожных рабочих и 232 единицы техники.