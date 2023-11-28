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Спецоперация на Украине
08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске троллейбус № 12 вернулся на Комсомольский проспект

В Челябинске восстановили маршрут троллейбуса № 12.

В Челябинске с 28 ноября троллейбус № 12 вернулся на свой обычный маршрут «АМЗ-Молдавская». Электротранспорт снова ездит по Комсомольскому проспекту.

Участок Комсомольского проспекта был закрыт для троллейбусов с 16 ноября. Там обновляли провода контактной сети.

Из-за ремонта на улице Молодогвардейцев с 16 ноября пришлось изменить также маршруты № 14 и № 17. Оба пока не восстановлены.

— Об открытии движения троллейбусных маршрутов № 14 и № 17 по улице Молодогвардейцев будет сообщено дополнительно, — пообещали в «ЧелябГЭТ».

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