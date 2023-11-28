08:50 (мск), источник: dostup1.ru
Федеральную трассу М-5 на Южном Урале закроют 30 ноября на пять часов
Федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области закроют 30 ноября на пять часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 Москва — Челябинск в четверг с 9 до 14 часов по местному времени закрывается движение на участке с 1565 по 1576 км в Ашинском районе», — сообщает Упрдор «Южный Урал».
Схема объезда по региональным дорогам по маршруту через Ашу, Миньяр и Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов на время работ проезд запрещен.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути.
Добавим, подобные ограничения будут вводиться до 1 октября 2024 года по вторникам или четвергам еженедельно и в зависимости от погодных условий.