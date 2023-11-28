07:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове снова ищут перевозчиков для муниципальных автобусных маршрутов
В ноябре аукцион уже был открыт, но, видимо, безуспешно.
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Как сообщает А42, кемеровские власти снова ищут перевозчиков для четырёх муниципальных автобусных маршрутов. Поучаствовать в аукционе можно до 5 декабря.
Из документов на сайте госзакупок ясно, что перевозчики нужны для маршрутов № 52 «Прогресс» — 21-й микрорайон, № 56 «Прогресс» — ГКБ № 11, № 12 шахта Ягуновская — посёлок Урицкого и № 14 посёлок Урицкого — «Азот».
При этом у компании должны быть новые автобусы ПАЗ-320415−14 «Вектор Некст 8.8» не ранее 2019 года. Контракт заключат на пять лет.
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