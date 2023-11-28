10:15 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Первый лед появился на народном катке Хабаровска: фото
В Хабаровске приступили к заливке знаменитого народного катка, который располагается на набережной города.
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Открытие территории каждую зиму с нетерпением ждут жители и гости города, так как это не только самый большой каток на Дальнем Востоке, но и самое красивое место для спортивного отдыха. В этом году ожидаются новинки в украшении территории. При этом само пространство не изменится, также будут доступны три зоны для катания.
Как проходит первый этап заливки и как уже украсили территорию можете увидеть в фоторепортаже «МК в Хабаровске».