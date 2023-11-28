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10:15 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Первый лед появился на народном катке Хабаровска: фото

В Хабаровске приступили к заливке знаменитого народного катка, который располагается на набережной города.

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фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Открытие территории каждую зиму с нетерпением ждут жители и гости города, так как это не только самый большой каток на Дальнем Востоке, но и самое красивое место для спортивного отдыха. В этом году ожидаются новинки в украшении территории. При этом само пространство не изменится, также будут доступны три зоны для катания.

Как проходит первый этап заливки и как уже украсили территорию можете увидеть в фоторепортаже «МК в Хабаровске».

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Первый лед появился на народном катке Хабаровска: фото
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