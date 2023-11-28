08:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Павел Воля позвонил своей маме со сцены в Иркутске
Известный стендап-комик выступил в столице региона 27 ноября.
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Павел Воля, известный стендап-комик, в прошлом участник шоу «Comedy Club» (16+), выступил в Иркутске накануне, 27 ноября. В стадионе «Труд» (в котором, кстати, поставили новые сиденья) собралось почти 3 тысячи зрителей несмотря на недешевые билеты: цена за места в первых рядах достигала 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Иркутяне встретили артиста очень тепло и от души смеялись над его шутками. Артист подготовился к выступлению (18+) и, общаясь с залом, шутил на тему районов города. Павел Воля также выяснил, сколько стоили билеты на шоу в разных частях зала и поклонился зрителям, назвав их «кормильцами». Концерт продлился около двух часов. Завершая выступление, комик со сцены позвонил своей маме и трогательно с ней побеседовал.