10:18 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Хабаровчане рассказали, где и с кем отметят Новый 2024 год
Через два дня уже декабрь, а там не за горами и Новый, 2024 год.
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Многие уже сейчас ходят по магазинам в поисках выгодных предложений, акций, выбирают подарки, игрушки на елку, строят планы на каникулы и определяются со своими ожиданиями на будущий, согласно восточному календарю, год Зеленого Деревянного Дракона. Кто-то даже перечитывает гороскопы в поисках информации в чем встречать праздник и как накрывать стол.
И, конечно же, декабрь начинается с вопросов: «Где и как провести праздник?». Большинство хабаровчан собираются встречать 2024 год дома, в кругу семьи. Наши читатели поделились с нами каким будет их веселье и о новогодних традициях.
Игорь Авраменко, ведущий развлекательных программ:
— Встреча Нового года у меня начинается с начала декабря, в это время идет подготовка к программам, разработка интерактивов, новых форм. С 15 декабря начинаются первые корпоративы и мероприятия. Конечно, у меня работа особая, когда все отдыхают и наслаждаются вкусом праздника, мне приходится всех развлекать.
31 декабря в образе Деда мороза я поздравляю детей до 10 вечера, потом отправляюсь за стол к друзьям. Так как у нас компания творческая, очень люблю, чтобы было все атмосферно: накрыть стол в стилистике праздника. Очень люблю, когда стол накрыт достойно со всеми традиционными салатами и вкусностями. Есть у нас традиция — под бой курантов писать записки с желаниями и сжигать их, хочу сказать, что многие желания сбылись.
Наталья Сорокина, менеджер-координатор:
Как и прошлый Новый год планируем провести дома в спокойной и тихой обстановке. Поставим елку, в этом году искусственную, живые дорого стоят. А с искусственной проще, меняй себе убранство, если хочется. Хотя в детстве часто ставили живую красавицу, и дома пахло хвоей. Обычно она занимала целый угол и была очень пушистая, не знаю откуда ее привозили, но выглядела она очень величественно и красиво. Эх… жаль фотоаппарата тогда не было. К ней нас — детей не допускали, украшали ее старинными игрушками, сохранившимися каким-то чудом от прабабушек и прадедушек. А потом решили купить искусственную и ее уже доверяли наряжать нам. Украшали, как могли, самым интересным было рассыпать дождик.
В том году мы купили много новых елочных украшений, поэтому новогодняя елка в этом году будет выглядеть иначе. Сама я люблю тематические украшения, например, все в синем цвете, или золотом, по-моему, очень красиво, особенно, когда вся комната украшена в такие же цвета.
И, конечно же, накроем на стол, на котором будут всякие вкусности. По заявкам пару-тройку салатиков, горячее блюдо и закуски. Из салатов — «Оливье» и «Палермо» с ананасами — когда-то увидела рецепт, и мне очень понравился. Теперь делаю на каждый праздник, просят как семья, так и гости. Ну и курочка, или свинина в духовке с гарниром. Без нарезки тоже никак — сыр, всякие колбаски или мясо. В детстве делали бутербродики с рыбкой, но в этом году планирую сделать канапешки. Иногда на столе появляются блюда, которые кто-то просто хочет покушать, например, оливки, грибы или кимчи. Ну и фрукты, какой же Новый год без мандаринов! В целом, каждый год подготовка примерно одинаковая — закупка продуктов, уборка, готовка и конечно поиск подарков.
В прошлый раз аккурат под Новый год к нам пришли друзья — это было неожиданно для нас. Пришлось накрывать стол на восемь человек, а не как планировалось на три. Встречали Новый год компанией, получилось очень весело. Но, конечно, лучше так не делать, — не приходите без приглашения. А то у нас, как у принимающей стороны случился стресс за несколько часов до боя курантов. Так-то есть разница, когда встречаешь Новый год в семейном кругу, где все чинно и благородно, а в компании друзей один сплошной сюрприз, шутки, розыгрыши, все готовы праздновать, а вот подготовка, бывает, хромает. По крайней мере, так в моем окружении.
Я уже примерно составила список блюд, сейчас думаю над подарками. За две недели начнем украшать. Надеюсь, будет без сюрпризов, хотя какой Новый год и без сюрпризов?!
Олеся Семенова, актриса театра и организатор мероприятий:
— Новый год для меня — это долгожданный отдых, когда я отпускаю все мысли о проектах и всевозможных праздниках моих клиентов. Обычно нет возможности подготовиться к нему заранее, поэтому каждый раз идея приходит спонтанно. Но независимо, где я окажусь в этот день: дома, за городом или в ресторане, я точно знаю, что со мной будет моя семья.
Приготовление новогодних блюд — это не мой конек, но я каждый год придумываю или нахожу в интернете какую-нибудь новую закуску или салат, и после пробы убеждаюсь, что именно это блюдо я точно не буду больше готовить. Селедка под шубой наше все, почти, как Пушкин!
На новогодних праздниках среди близких друзей у нас чаще всего рождаются идеи новых игр и развлечений, и мы тестируем их на себе, чтобы позже доработать и предлагать широкому кругу клиентов.
Светлана, рентгенолаборант:
— У нас Новый год проходит всегда только дома. В этом году дочь уехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. И уже по нашей семейной традиции нарядила елочку. Всегда украшали вместе с дочерью и вешали только старинные бабушкины игрушки. Посылочка с игрушками отправлена ей обязательно.
Накануне праздника мы провожаем Новый год у нашей бабушки. Приходят брат с женой и детьми. Всегда готовится селедка под шубой и пельмешки с колдунами.
Новогодняя ночь — это куча фруктов и море шампанского. Обязательно загадываем желание под бой курантов, пишем на бумаге, поджигаем и в бокал с шампанским. И все это надо успеть за минуту.
Марина, мама-байкер, бизнес-вумен:
— Обычно Новый год справляли не дома, несколько лет выезжали на горнолыжный курорт «Холдоми». В основном это была работа, совмещенная с празднованием любимого торжества. В этом году мы снова поедем всей семьей, но пока не выбрали куда. Ведь как Новый год начнешь, так его и проведешь. Если ты начинаешь его в движении, то в движении и весь год. А еще мы любим ходить на Новый год по своим друзьям. Но долго не сидим в одном месте. Стараемся навестить всех в этот праздник.