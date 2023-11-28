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09:33 (мск), источник: Прецедент

Над Новосибирском в декабре пронесется метеорный поток Геминиды

Жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток Геминиды, который начнется 4 декабря. Об этом рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Метеорный поток начнется 4 декабря, а достигнет своего пика в середине месяца — 14 декабря.

Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин в разговоре с изданием НГС пояснил, что Геминиды считаются одним из самых обильных потоков года. Особенность потока заключается в том, что иногда он радует наблюдателей яркими болидами.

Олег Кашин добавил, что во время звездопада Геминиды в час могут пролетать около 200 метеоров. Такое количество было зафиксировано в 2011 году.

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