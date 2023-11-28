10:48 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Хирург назвал ранние признаки рака поджелудочной железы
Желтуху и диарею причислили к признакам онкологии поджелудочной железы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стали известны ранние признаки рака поджелудочной железы. Об этом хирург Валерий Егиев рассказал «Ленте.ру».
Специалист пояснил, что ранними признаками онкологии поджелудочной железы могут быть появление внезапной желтухи, диареи или запоров. Но еще доктор предупредил, что на ранних стадиях рак поджелудочной «маскируется» под другие болезни: язву, диабет, патологии желчного пузыря.
Однако внезапно возникшие желтуха, диарея или запоры, потеря аппетита, недомогание, общая слабость, резкая потеря веса, боли в подреберье справа должны насторожить.
— Обнаружив такие симптомы, следует незамедлительно обратиться к специалисту для назначения обследования, — подсказал доктор Егиев.
Для постановки диагноза проводятся УЗИ и КТ с контрастированием сосудов, а также МРТ при кистозных компонентах в опухоли. Еще следует сдать кровь на онкомаркеры. Уточняет диагноз проведение биопсии.
— Наиболее эффективным способом лечения рака поджелудочной железы является операция, — заключил хирург.