10:16 (мск), источник: Нижегородская правда
Как получить компенсацию при падении на льду около дома
Пострадавшему нужно зафиксировать травму и направить претензию ответственным.
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С наступлением зимы количество пациентов в травмпунктах заметно увеличивается. Погода часто меняется: под ногами то каша, то голый лед. На придомовых территориях должны регулярно проходить уборки, но за порядком успевают следить не всегда. Зато у россиян есть возможность получить компенсацию в случае падения около дома. Как это сделать, пишет RT.
Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпание противогололедными материалами дорог и очистка крыш от снега с сосульками — это обязанность управляющей компании или ТСЖ. Поэтому при падении около дома или подъезда претензию нужно направлять в управляющую или иную обслуживающую организацию.
«Если же территория выходит за пределы придомовой, то чаще всего ответственность за нее несут или расположенные вблизи организации, в собственности которых находятся здания, рядом с которыми случился инцидент, или местная администрация».
В первую очередь при падении и получении травмы нужно зафиксировать место и время произошедшего. Для этого пригодятся фото и видео (в том числе с придомовых камер видеонаблюдения), показания свидетелей, выписка из карты вызова скорой или справка из травмпункта.
«При осуществлении дальнейшего лечения необходимо получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и другие документы», — рекомендует эксперт. Все эти документы станут дополнением к претензии на адрес организации, ответственной за скользкий участок.
Если претензии оказалось недостаточно для урегулирования конфликта, можно обратиться в суд. При этом потерпевший имеет право требовать не только возмещения расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда с упущенными доходами.
«В отдельных случаях могут применяться положения законодательства о защите прав потребителей, поэтому с виновной стороны в пользу потерпевшего также может быть взыскан штраф в размере 50% от присужденной судом суммы».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские дорожники начали подготовку к новому циклу работ по уборке снега.