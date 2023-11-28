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09:27 (мск), источник: АиФ Уфа

Мэрия Уфы опубликовала адреса елочных базаров к Новому году-2024

Они начнут работать 15 декабря.

Елочные базары в Уфе к Новому году-2024 будут работать с 15 по 31 декабря, сообщает администрация города.

Всего в городе будет 14 торговых точек с хвойными деревьями. Локации подобраны с учётом высокого трафика населения. Город уже заключил контракты с предпринимателями, которые будут работать на елочных базарах.

В мэрии уточнили, что продажа новогодних деревьев будет организована дополнительно — около крупных торговых предприятий и на ярмарках. Также объявлены новые торги, количество точек продаж может измениться.

С полным списком адресов 14 ёлочных базаров города можно ознакомиться по ссылке.

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