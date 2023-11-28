09:48 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые назвали белорусам способ, как избавиться от бессонницы
Ученые нашли способ избавления от бессонницы через работу с мозгом.
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Американские ученые рассказали о способе избавления от бессоницы. Об этом для белорусов и других читателей пишет «Медицина и наука».
В частности, исследователи изучили мозговые процессы у мышей во время глубокого сна. И выяснили, что время сна в области мозга, отвечающей за регуляцию сна и период бодрствования, возникает определенный дельта-ритм. Он выражается в электрических сигналах нейронов, появляющихся при глубоких фазах сна, которые еще и признаки восстановительного сна.
Поэтому ученые решили растянуть этот дельта-ритм через систему редактирования генов CRISPR-Cas9. И для этого у грызунов отключили ген, связанный с функцией одного из рецепторов центральной нервной системы. В итоге у мышей улучшился глубокий сон за счет увеличения активности дельта-ритма.
Эти результаты могут лечь в основу создания новых методов лечения нарушений сна, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.