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09:13 (мск), источник: Piter.tv

Петербуржцы остались недовольны расчисткой тротуаров от снега

На кадрах показана площадка для парковки автомобилей у Витебского вокзала.

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В Петербурге с обеда 27 ноября и практически всю ночь на 28 ноября шёл снег. Читатели Piter.tv поделились с нами своим мнением о том, как дорожные службы справились с первым серьёзным снегопадом в городе.

Так-то в городе почищено, но кроме тротуаров в отдельных местах.

читатель Piter.tv

На кадрах показана площадка для парковки автомобилей у Витебского вокзала. Там сложно проехать и автомобилям, и пройти пешеходам. Ноги людей вязнут в сугробах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов собрал экстренное совещание с чиновниками в связи с неблагоприятными погодными условиями. Глава Северной столицы призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удалённую работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц.

Петербуржцы остались недовольны расчисткой тротуаров от снега
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09:12 (мск)© Piter.tv
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