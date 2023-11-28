10:35 (мск), источник: НИА Байкал
Иркутская школа № 40 стала призером Всероссийского конкурса
Иркутск, НИА-Байкал — В Москве наградили победителей и лауреатов первого Всероссийского конкурса «Лучший управляющий совет образовательной организации».
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Участие в нем приняли представители учебных заведений со всех регионов страны.
Церемония состоялась в Московском педагогическом государственном университете. Школа № 40 Иркутска заняла второе место и попала в пятерку лучших на федеральном уровне, сообщает пресс-служба городской администрации.
Директор Татьяна Кондратьева вместе с коллегами представила опыт работы управляющего совета.
«Наш совет создан в 2006 году. Он рассматривает актуальные вопросы развития учреждения: проведение мероприятий и конкурсов, создание здоровых и безопасных условий для детей и педагогов, помощь учащимся из социально незащищенных семей, совершенствование материально-технической базы и другие», — рассказала Татьяна Кондратьева.
Конкурс организован в рамках 3-гоВсероссийского съезда «Государственно-общественное управление в контексте суверенной национальной системы образования России. Новый рубеж». На тематических секциях обсудили вопросы, посвященные механизмам расширения международного сотрудничества, новому учебнику истории, общественному участию в процессе обучения ребенка, а также лучшим региональным практикам.