09:51 (мск), источник: СуперОмск
На озере под Омском намерены разбить пляж с парковкой и причалом для лодок
В Омской области судя по всему задумали обустроить пляж на охзере в 50-ти километрах от Омска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Админстрация Красноярского городского поселения Любинского района объявила в понедельник, 27 ноября 2023 года, аукциона на разработку архитектурной концепции пляжно-рекреационной зоны на берегу озера Старица в Любинском районе.
Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет спроектировать архитектурную концепцию будущего пляжа; при этом общая площадь участка составляет приблизительно 3 Га, площадь первоочередного участка — 0,36 Га.
«Концепция разрабатывается с целью создания комфортной среды для жителей и гостей поселка Красный Яр, а также для решения ряда проблем, в частности: неорганизованность зон отдыха, отсутствие бытовых условий
Архитектурную концепцию нужно выполнить в два этапа. Сначала подрядчику предстоит создать концепцию развития рекреационной зоны, в том числе сделать зонирование, где предусмотреть стоянку на 15−20 машин, зоны для пикников, для активных игр, ботанический сад, спортплощадку, техническую зону с площадкой ТБО и другое.
На втором этапе нужно выполнить подробное решение по благоустройству нижней террасы берега озера: предусмотреть причал для лодок, зону для рыбалки, пляж, вышки спасателей, кабинки для переодевания, туалет и другие важные элементы. Также нужно будет составить смету.
Выполнить работы по проектированию, согласно документам закупки, нужно до 29 декабря 2023 года.
Максимальная цена контракта составляет 125,5 тысячи рублей. Заявки принимаются до 5 декабря 2023 года.