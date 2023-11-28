Главное
Главные новости 28 ноября
12:15 (мск), источник: "Российская газета"

Фото: Крупнейший в мире айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане

Крупнейший в мире айсберг, который откололся от Антарктиды еще в 1986 году и более 30 лет находился на мели, вынесло на чистую воду в Южном океане, где он может разрушиться уже в ближайшее время. Об этом сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -2° 2 м/с 69% 757 мм рт. ст. +4°

На данный момент площадь айсберга А23а составляет около 4170 квадратных километров, что вдвое больше площади Санкт-Петербурга.

За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, проделал путь длиной в 2070 километров, что равно расстоянию от Северной столицы до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел.

Ожидается, что в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша и там разрушится или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет, полагают специалисты. Они продолжают следить за передвижениями айсберга через спутники.

Предположения относительно судьбы ледяного гиганта строятся на аналогичной траектории движения другого айсберга — А68, который дрейфовал в 2017—2021 годах. Скорее всего, действующий ледник будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток. В море Скоша его начнут «топить» ветер, волны и теплые воды.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта