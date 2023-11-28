Фото: Крупнейший в мире айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане

На данный момент площадь айсберга А23а составляет около 4170 квадратных километров, что вдвое больше площади Санкт-Петербурга.
За антарктическую зиму айсберг, двигаясь вдоль берегов Антарктического полуострова, проделал путь длиной в 2070 километров, что равно расстоянию от Северной столицы до Краснодара. За время дрейфа существенных потерь в площади айсберг не потерпел.
Ожидается, что в ближайший месяц айсберг войдет в море Скоша и там разрушится или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет, полагают специалисты. Они продолжают следить за передвижениями айсберга через спутники.
Предположения относительно судьбы ледяного гиганта строятся на аналогичной траектории движения другого айсберга — А68, который дрейфовал в 2017—2021 годах. Скорее всего, действующий ледник будет подхвачен океанскими течениями, идущими из пролива Брансфилда на восток. В море Скоша его начнут «топить» ветер, волны и теплые воды.