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11:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Участок улицы Рабочей в Иркутске временно перекроют

Это связано с работами на теплосетях.

Источник: Комсомольская правда

Иркутских автомобилистов предупредили о ремонтных работах на улице Рабочей. Об этом в своих социальных сетях написал оператор теплосетей города.

-Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение транспорта по улице Рабочая в районе дома № 1, — говорят в организации.

Проезд по этому участку будет перекрыт с 21.00 29 ноября и до 08.00 30 ноября.

Посмотреть участок, который закрыт из-за работ, можно в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».

Оператор теплосетей принес свои извинения за доставленные неудобства, а также попросил автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

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