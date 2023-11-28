11:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Участок улицы Рабочей в Иркутске временно перекроют
Это связано с работами на теплосетях.
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Иркутских автомобилистов предупредили о ремонтных работах на улице Рабочей. Об этом в своих социальных сетях написал оператор теплосетей города.
-Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта потребовалось ограничить движение транспорта по улице Рабочая в районе дома № 1, — говорят в организации.
Проезд по этому участку будет перекрыт с 21.00 29 ноября и до 08.00 30 ноября.
Посмотреть участок, который закрыт из-за работ, можно в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».
Оператор теплосетей принес свои извинения за доставленные неудобства, а также попросил автомобилистов заранее планировать свой маршрут.