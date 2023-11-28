10:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Перед Новым годом в Кузбассе откроют визит-центры
В них можно будет узнать информацию о мероприятиях на праздники и январские каникулы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Перед Новым годом 1 декабря в Кузбассе откроют визит-центры, где можно будет узнать всю информацию о новогодних мероприятиях. Главный визит-центр уже заработал в Кемерове в Кузбасском краеведческом музее.
«В концепцию проекта “Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы” заложено 12 форматов отдыха. Кузбасс станет одним большим праздничным пространством. Главная цель — сделать регион центром новогодних путешествий, причём не только для кузбассовцев. Мы приглашаем в гости жителей всей России — в резиденцию Деда Мороза в музее-заповеднике “Томская Писаница”, в самый большой в стране тюбинг-парк в Шерегеше, на наши ярмарки, спектакли и народные гуляния», — сказал Сергей Цивилев.
В новогодние праздники и на январские каникулы в регионе запланировало более 2 тыс. мероприятий, среди которых культурные, спортивные и даже гастрономические. Подробная информация есть на этом сайте.