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Главные новости 28 ноября
10:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Перед Новым годом в Кузбассе откроют визит-центры

В них можно будет узнать информацию о мероприятиях на праздники и январские каникулы.

Перед Новым годом 1 декабря в Кузбассе откроют визит-центры, где можно будет узнать всю информацию о новогодних мероприятиях. Главный визит-центр уже заработал в Кемерове в Кузбасском краеведческом музее.

«В концепцию проекта “Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы” заложено 12 форматов отдыха. Кузбасс станет одним большим праздничным пространством. Главная цель — сделать регион центром новогодних путешествий, причём не только для кузбассовцев. Мы приглашаем в гости жителей всей России — в резиденцию Деда Мороза в музее-заповеднике “Томская Писаница”, в самый большой в стране тюбинг-парк в Шерегеше, на наши ярмарки, спектакли и народные гуляния», — сказал Сергей Цивилев.

В новогодние праздники и на январские каникулы в регионе запланировало более 2 тыс. мероприятий, среди которых культурные, спортивные и даже гастрономические. Подробная информация есть на этом сайте.

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