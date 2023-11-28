11:29 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Опубликован прогноз магнитных бурь на 29 ноября
Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра магнитную бурю.
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Прогноз составил сервис Time-In.
Стало известно, что завтра, 29 ноября, ожидается умеренная магнитная буря, которая будет амплитудой в 5 баллов. Она будет наиболее ощутима в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени. После она стихнет до 2 баллов.
Буря будет иметь влияние на метеозависимых людей, поэтому могут быть такие симптомы, как головная боль, головокружение, разбитость, апатия. Для облегчения симптомов рекомендуются короткие прогулки на свежем воздухе, контрастный душ и обильное питье.