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11:30 (мск), источник: АиФ Кубань

В Туапсе 30 ноября зазвучат сирены

В ходе проверки включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи.

Источник: AP 2023

В Туапсе 30 ноября зазвучат сирены, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования Туапсинский район.

В четверг, 30 ноября, в десять часов утра на ООО «Туапсинский НПЗ» будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения.

В ходе проверки включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи. Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие.

Напомним, дирижабль над Краснодаром 8 ноября летал в рамках проводимых учений. Жители краевого центра 8 ноября наблюдали аэростат в небе над городом. Многих это напугало, фотографии объекта появились в городских пабликах. Происходящее прокомментировали в Росгвардии, попросив не беспокоиться по данному поводу.

Мы писали, с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае нельзя запускать квадрокоптеры.

«Постановляю: временно запретить с 00:00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», — говорится в тексте документа.

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