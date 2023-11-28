11:30 (мск), источник: АиФ Кубань
В Туапсе 30 ноября зазвучат сирены
В ходе проверки включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи.
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В Туапсе 30 ноября зазвучат сирены, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования Туапсинский район.
В четверг, 30 ноября, в десять часов утра на ООО «Туапсинский НПЗ» будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения.
В ходе проверки включат электрические сирены и голосовое оповещение о проводимой проверке по громкой связи. Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие.
Напомним, дирижабль над Краснодаром 8 ноября летал в рамках проводимых учений. Жители краевого центра 8 ноября наблюдали аэростат в небе над городом. Многих это напугало, фотографии объекта появились в городских пабликах. Происходящее прокомментировали в Росгвардии, попросив не беспокоиться по данному поводу.
Мы писали, с 12 декабря 2022 года в Краснодарском крае нельзя запускать квадрокоптеры.
«Постановляю: временно запретить с 00:00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», — говорится в тексте документа.