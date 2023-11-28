12:26 (мск), источник: "Российская газета"
В Воронеже начали эвакуировать автомобили с закрытыми номерами
С улиц Воронежа начали вывозить автомобили с нечитаемыми или скрытыми номерами. Получить их обратно можно будет лишь с помощью полиции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Первые автомобили уже направлены на спецстоянку», — сообщили в администрации города.
Несколько лет хитрые автомобилисты при помощи тряпок, бумажек и быстросъемных рамок для номеров уходили от оплаты парковки, попутно раздражая как прохожих, так и муниципалитет. Последний совместно с УМВД по Воронежу, операторами пассажирских перевозок и парковочных пространств разработали регламент, позволяющий вывозить такие машины на специализированную стоянку.
Причиной эвакуации власти назвали террористическую угрозу, исходящую от анонимных машин, а ключевым признаком для эвакуации — нечитаемый госномер.
«Если номерной знак будет освобожден от посторонних предметов, автомобиль эвакуироваться не будет», — сообщили в администрации города.
Также справки можно получить по телефонам 228−32−22 — если машина находилась вне зоны платной парковки, — либо у оператора городских парковок (257−67−00).
Чтобы получить автомобиль обратно, нужно будет оформить акт идентификации, объяснить инспектору ГИБДД, почему номер сбыл снят или сделан нечитаемым, оплатить услуги эвакуатора и спецстоянки. В ходе оформления документов хитрецов проверят по базам ГИБДД, так что возможны дополнительные траты.