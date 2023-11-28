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12:21 (мск), источник: РИА Крым

Движение по Крымскому мосту перекрыто

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.

Источник: Марат Хуснуллин

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости — воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.

Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.

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