Движение по Крымскому мосту перекрыто

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.
Водителей и пассажиров, которые в данный момент оказались на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и четко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости — воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.