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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы обсуждают информацию о платной скорой

Жителей Урюпинска обеспокоили сообщения о «неотложке» за деньги.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцев встревожили слухи о том, что вызов скорой помощи станет платным. Обеспокоились жители Урюпинска, где появились подобные сообщения. Пришлось местной администрации опровергать растиражированную информацию.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Урюпинска, с 1 сентября в России действуют новые Правила предоставления платных медицинских услуг. Только в работе скорой помощи ничего не изменилось. Неотложная помощь по-прежнему бесплатная, подчеркивают чиновники. Бригада «неотложки» приедет, если у человека, например, лихорадка, скачет артериальное давление, инфаркт, зубная боль, травмы.

Придется заплатить пациенту, если его вызов не был экстренным. Например, он просто захотел, чтобы без каких-либо медицинских показаний измерили давление. Также с 1 сентября была зафиксирована норма, по которой платной становится госпитализация, если на это не было направления от врача.

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