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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Крымский мост открыли для машин

Движение по Крымскому мосту возобновилось 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 28 ноября, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на транспортном переходе и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что ограничения сняты.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

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