13:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Крымский мост открыли для машин
Движение по Крымскому мосту возобновилось 28 ноября.
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Во вторник, 28 ноября, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людей, которые находились на транспортном переходе и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее стало известно, что ограничения сняты.
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.