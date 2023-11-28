13:35 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Челябинский врач развеяла мифы о диспансеризации
Три утверждения, которые заставляют южноуральцев отказываться от профилактического похода к врачу, врач Анна Авладеева назвала заблуждениями.
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По словам заместителя главного врача по поликлиническим вопросам областной клинической больницы № 2 Челябинска Анны Авладеевой, диспансеризация, основанная на современных подходах, помогает выявить заболевания на ранней стадии. Есть даже статистика. Так у одного из трех сотен пришедших на диспансеризацию при обследованиях обнаруживают онкологическое заболевание, а из четырех десятков явившихся на осмотр у одного точно находят сердечно-сосудистую патологию.
Эти цифры разбивают один из бытующих в этой теме мифов, что на диспансеризацию не нужно идти человеку, у которого нет жалоб на здоровье. «“Люди могут даже не подозревать, что у них развивается заболевание, — комментирует Авладеева. — На диспансеризации мы выявляем самые опасные, самые грозные заболевания, которые требуется лечить”.
Часто люди уклоняются от диспансеризации, потому что уверены, что она «съест» у них большое количество времени. Однако в поликлинических учреждениях для этого выделяется отдельный кабинет, составляется отдельное расписание, пройти врачей можно в любое удобное для человека время — хоть утром, хоть днем, хоть вечером.
Даже в выходные дверь для пришедших на диспансеризацию открыта. Это разбивает еще один миф, что для прохождения врачей придется брать отгул. К слову, врачи по договоренности с работодателем вполне могут выехать и сами на ваше рабочее место. В Челябинской области выездной формат уже хорошо себя зарекомендовал и пользуется спросом.
Отметим, что в настоящее время наиболее активными в плане диспансеризации являются жители таких городов как Южноуральск и Магнитогорск. В сельской местности самые активные живут в селе Кизильское.