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13:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Суд Новосибирска запретил местному жителю катать людей на «банане»

В Новосибирске суд запретил предпринимателю катать людей на «банане» по акватории Обского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства проверили исполнение законодательства о безопасности плавания на внутреннем водном транспорте. В ходе проверки работники прокуратуры выяснили, что мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, у местного жителя не было диплома судоводителя, однако это не мешало ему оказывать гражданам возмездные услуги по катанию на «банане» по Новосибирскому водохранилищу.

Исходя из результатов проверки, транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете предоставления указанных услуг до получения владельцем водного аттракциона официальных документов. Суд встал на сторону закона.

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