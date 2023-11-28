Суд Новосибирска запретил местному жителю катать людей на «банане»

Сотрудники ведомства проверили исполнение законодательства о безопасности плавания на внутреннем водном транспорте. В ходе проверки работники прокуратуры выяснили, что мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, у местного жителя не было диплома судоводителя, однако это не мешало ему оказывать гражданам возмездные услуги по катанию на «банане» по Новосибирскому водохранилищу.
Исходя из результатов проверки, транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете предоставления указанных услуг до получения владельцем водного аттракциона официальных документов. Суд встал на сторону закона.