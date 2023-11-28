13:53 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии выпустило экстренное штормовое предупреждение
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды.
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По данным ведомства, 29 ноября местами по региону ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, а также порывистый ветер до 17 м/с и ухудшение видимости в снеге до 1−2 км.
Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов.