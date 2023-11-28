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14:04 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге перенумеруют 22 автобусных маршрута

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 ноября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге изменят нумерацию 22-х автобусных маршрутов с 1 декабря текущего года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В Екатеринбурге будет введена единая сквозная нумерация в системе общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Таким образом, автобус № 09 станет № 41, № 37 станет № 47, № 27 будет № 49, а № 012 и № 019 — № 51 и № 52, соответственно. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбург.рф.

Теперь все трамваи города будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, автобусы — с 40.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге маршрут автобуса № 46 сделали короче. Он перестал ходить до Сортировки и стал курсировать между центром и Академическим районом. Его конечная переместилась с кольца на Пехотинцев на ул. Папанинов.

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