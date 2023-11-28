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14:04 (мск), источник: Реальное время

Скончалась народная артистка Татарстана Наиля Гареева

Она ушла из жизни после тяжелой болезни.

Во вторник, 28 ноября, на 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая — Наиля Гареева.

— Наиля Гареева была одной из самых ярких актерских индивидуальностей татарского национального театра. Выдающаяся актриса занимала достойное и значимое место среди театральных корифеев, являлась олицетворенной историей прославленного коллектива Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала, — сказано в сообщении театра.

Артистка родилась 18 ноября 1940 года в Казани. В 1961 году окончила студию при Большом драматическом театре имени Качалова и была принята в труппу Татарского академического театра.

За более чем 60 лет работы в театре позволили ей создать более 100 разноплановых, разнохарактерных ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики. Она играла в спектаклях «Зубайда — дитя человеческое», «Приехала мама» Ш. Хусаинова, «Если улыбнётся счастье» Х. Вахита, «Айдын» Д. Джаббарлы; «Не бросай огонь, Прометей!» М. Карима и др.

Гареева была удостоена наград:

«Народный артист Республики Татарстан» — 1976;

«Заслуженный артист Российской Федерации» — 2010;

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая — 1967;

Орден «Дружбы» — 2000;

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — 2015;

Орден «Дуслык» — 2020.

Прощание с Наилей Гареевой состоится 29 ноября в 10.00 перед мечетью Марджани (ул. К. Насри, 17).

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