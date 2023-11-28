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Спецоперация на Украине
15:10 (мск), источник: РИА Крым

Воевал на Донбассе: в Саках простились с героем СВО Эдуардом Шураковым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Героя специальной военной операции проводили в последний путь в городе Саки. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.

Источник: Телеграм-канал

«Простились с жителем нашего города Шураковым Эдуардом, героически погибшим в бою в зоне СВО», — написал мэр в Telegram-канале.

По словам Овдиенко, с украинским национализмом, который наступал на Донбасс, Эдуард Шураков начал сражаться добровольцем еще в 2014 году в составе казачьих формирований. После был небольшой перерыв. Работал в санатории «Северное сияние». В коллективе «снискал себе заслуженный авторитет и уважение». С началом СВО, не задумываясь, ушел снова воевать.

«Сослуживцы отмечают его героизм, смелость и решительность в бою. Отзывчивый и надежный товарищ был», — пишет мэр.

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