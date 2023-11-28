15:40 (мск), источник: Комсомольская правда
«Несколько картин — и на ваших пляжах не будет места»: в Самаре могут открыть кинокомиссию и начать снимать сериалы и фильмы
В Самаре могут открыть кинокомиссию и начать снимать фильмы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самаре нечасто снимают кино и сериалы. Некоторые горожане приписывают это тому, что Самара не киногенична. Кто-то даже вспоминает шутку создателей сериала «Жизнь и судьба», про то, что в Самаре можно снимать про Великую Отечественную без декораций.
Но актер и продюсер Павел Сарычев, который провел несколько недель в Самаре на съемках сериала про цирк «Сальто-мортале», говорит, что Самара — замечательный город, которому есть чем удивит и туристов, и зрителей всей страны. По его мнению, нет никакого смысла, когда в городе наведут лоск.
— Не надо стесняться! От дельные недостатки есть везде, но у Самары, безусловно, огромный потенциал, — сказал продюсер в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». — Если в городе до сих пор снимали немного, то совсем не потому, что где-то что-то плохо отремонтировано. Причина в недостатке инфраструктуры.
Все вопросы решали в ручном режиме
Павел Сарычев вспоминает, как много вопросов приходилось решать в Самаре во время съемок «Сальто-мортале» в ручном режиме. Большая часть съемочного процесса проходила на территории цирка. Но были и сцены, ради которых приходилось перекрывать улицы.
— Когда нам было нужно снять слона, гуляющего по набережной, мы это сделали, но поверьте, это было непросто! — поделился продюсер картины, — В Самаре мы получали много поддержки от простых людей и властей, но нам было бы проще, если бы было «Единое окно», куда могли бы обращаться авторы кино. Ведь нас много, запросов у нас еще больше и все они, как правило, очень экзотические.
Что еще за кинокомиссия?
Кинокомиссии стали появляться в США в начале 40-х годов. Кинокомпании всячески поддерживали работу таких представительств в регионах, чтобы быстрее и проще решать вопросы с местными властями.
Первые кинокомиссии в России были коммерческими организациями, которые сами себя возводили в этот ранг.
Сейчас Ассоциация продюсеров кино и телевидения активно продвигает создание полноценных кинокомиссий. По мнению челнов ассоциации, если в регионе не существует системных мер поддержки и лояльности, то кинопроизводители не станут там снимать фильмы. Идея активно поддерживается Фондом кино и Министерством культуры РФ.
По словам Павла Сарычева, вскоре кинокомиссия должна появиться и в Самаре.
«Нам надо увидеть собственную страну»
Кинокомиссия — это важнейшая структура для киноиндустрии, которая будет помогать съемочным группам в реализации их больших масштабных проектов. Кроме решения вопросов с властями, комиссия сможет сдавать в аренду съемочное оборудование, что в разы сократит затраты на организацию съемок в Самарской области для приезжих групп.
— Мы, киношники, будем приходить, говорить, что нам нужно снять и получать системный ответ: когда, что, где и как мы можем делать. Иногда для натурных съемок приходится перекрывать улицы, нам нужен кто-то, кто поможет это организовать и сделать это максимально безболезненно для горожан.
Павел говорит, кто киноиндустрия, безусловно, не машиностроение, и не принесет в регион громадных финансовых потоков сразу, но как любая креативная индустрия, кино может прославить город, показать, что Самара — замечательное место, которое интересно всей стране.
— Сейчас региональное кино получает хороший федеральный прокат, посмотрите хотя бы на хакасский фильм «Испытание аулом». Нам надо увидеть собственную страну и не надо стесняться каких-то мелких недостатков! Нет «рабочей стороны» у города! Мы любим родные места такими, как они есть, со всеми их особенностям.
Недавно я посмотрел очень хорошую короткометражку про Самару, считаю, что она сделана очень профессионально. Все ее авторы уже переехали бы в Москву, а надо, чтобы талантливые ребята оставались на родине и снимали уже не короткометражный, а полный метр и чтобы его потом смотрели и в Минусинске, и в Краснодаре, и в Тобольске!
Дополнительным бонусом станет то, что самарцы смогут сниматься в эпизодах, работать в киноидустрии, талантливая молодежь сможет освоить профессии гримера, локейшен-менеджера, ассистента.
Логичным продолжением станет появление на киноэкранах историй простых самарцев.
— Несколько таких картин — и на ваших пляжах летом не будет места!