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16:23 (мск), источник: МК.RU Омск

В декабре омичи увидят сразу два крупных звездопада Геминид и Урсид

В декабре жители Омской области станут свидетелями сразу двух метеорных потоков, один из которых — поток Геминид — является самым мощным и ярким из всех, способным затмить даже Венеру.

Об этом сообщил сайт Московского планетария.

Генимиды можно будет наблюдать с 5 декабря, но пик этого события придется на 13—14 декабря, когда его скорость будет достигать 120 метеоров в час. Поскольку Луна в это период будет близка к новолунию, наблюдать это красивое зрелище можно будет без каких-либо помех с 22 часов по местному времени.

Едва только пролетят Геминиды, начнется падение Урсид. Они образуются в созвездии Малой медведицы и достигнут максимума к 21—22 декабря. Поток будет очень небольшим — всего до 10 метеоров в час — и разглядеть его можно будет только после захода Луны и в предрассветные часы. Завершится пора звездопадов 26 декабря.

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