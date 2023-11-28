В декабре омичи увидят сразу два крупных звездопада Геминид и Урсид

Об этом сообщил сайт Московского планетария.
Генимиды можно будет наблюдать с 5 декабря, но пик этого события придется на 13—14 декабря, когда его скорость будет достигать 120 метеоров в час. Поскольку Луна в это период будет близка к новолунию, наблюдать это красивое зрелище можно будет без каких-либо помех с 22 часов по местному времени.
Едва только пролетят Геминиды, начнется падение Урсид. Они образуются в созвездии Малой медведицы и достигнут максимума к 21—22 декабря. Поток будет очень небольшим — всего до 10 метеоров в час — и разглядеть его можно будет только после захода Луны и в предрассветные часы. Завершится пора звездопадов 26 декабря.