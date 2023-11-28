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16:28 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Минске начали устанавливать главную новогоднюю ель

После того как каркас укроют хвоей, лесную красавицу украсят множеством разноцветных и разноформатных шаров, фрезерованных игрушек, пиксельной сеткой. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря.

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фотографии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Октябрьской площади в Минске начали монтировать главную новогоднюю ель, сообщает БЕЛТА.

После того как каркас укроют хвоей, лесную красавицу украсят множеством разноцветных и разноформатных шаров, фрезерованных игрушек, пиксельной сеткой. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря.

«Главная ель традиционно будет яркой и нарядной», — рассказала начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.

Вокруг главной елки развернется сказочный городок и заснеженный лес. Самые высокие декорации достигнут 11 м — домики, соединенные новогодними арками. Новогодняя улица будет освещена, а на елочках зажгутся огни гирлянд. Для отдыха предназначены две декорированные в новогодней тематике беседки.

Всего в Минске праздничную атмосферу будут создавать 27 нарядных елей. Сейчас специалисты работают на главных праздничных локациях, в частности, устанавливают 18-метровую елку на площади Независимости.

Цветами елочных украшений в этом году выбраны красный, зеленый, синий, золотой, серебряный и снежно-белый. Разбавят их различные оттенки голубого, бирюзы и фиолетового. Ели украсят матовые и глянцевые шары разных размеров, резные фрезерованные игрушки в виде звезд, снежинок, васильков, фигурных ангелов и ледяных кристаллов.

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