В Минске начали устанавливать главную новогоднюю ель

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Октябрьской площади в Минске начали монтировать главную новогоднюю ель, сообщает БЕЛТА.
После того как каркас укроют хвоей, лесную красавицу украсят множеством разноцветных и разноформатных шаров, фрезерованных игрушек, пиксельной сеткой. Планируется, что праздничный образ завершат до 8 декабря.
Вокруг главной елки развернется сказочный городок и заснеженный лес. Самые высокие декорации достигнут 11 м — домики, соединенные новогодними арками. Новогодняя улица будет освещена, а на елочках зажгутся огни гирлянд. Для отдыха предназначены две декорированные в новогодней тематике беседки.
Всего в Минске праздничную атмосферу будут создавать 27 нарядных елей. Сейчас специалисты работают на главных праздничных локациях, в частности, устанавливают 18-метровую елку на площади Независимости.
Цветами елочных украшений в этом году выбраны красный, зеленый, синий, золотой, серебряный и снежно-белый. Разбавят их различные оттенки голубого, бирюзы и фиолетового. Ели украсят матовые и глянцевые шары разных размеров, резные фрезерованные игрушки в виде звезд, снежинок, васильков, фигурных ангелов и ледяных кристаллов.