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17:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На улице Юлиуса Фучика временно ограничат движение

На участке будут производиться работы по строительству трассы тепловода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 28 ноября). В Казани временно перекроют движение для автомобилей и пешеходов по ул. Ю. Фучика в связи со строительством трассы тепловода.

С 11 декабря по 29 декабря по ул. Ю. Фучика в районе пересечения с ул. Минской по направлению движения в сторону ул. Ломжинской будут перекрыты проезжая часть и тротуар.

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