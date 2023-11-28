17:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
На улице Юлиуса Фучика временно ограничат движение
На участке будут производиться работы по строительству трассы тепловода.
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(Город Казань KZN.RU, 28 ноября). В Казани временно перекроют движение для автомобилей и пешеходов по ул. Ю. Фучика в связи со строительством трассы тепловода.
С 11 декабря по 29 декабря по ул. Ю. Фучика в районе пересечения с ул. Минской по направлению движения в сторону ул. Ломжинской будут перекрыты проезжая часть и тротуар.