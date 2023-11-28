17:25 (мск), источник: Татарстан 24
В Татарстане ожидается похолодание до −10 градусов
Граждан призвали быть максимально осторожными из-за усугубления ситуации с гололедицей.
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Предстоящей ночью в Татарстане ударит мороз до −10 градусов. На подходе к республике — холодный атмосферный фронт, который и принесет резкое похолодание. Об этом сегодня предупредили синоптики и призвали граждан быть максимально осторожными из-за усугубления ситуации с гололедицей.
«По официальному прогнозу на отопительный период, декабрь прогнозируется чуть ниже нормы. Но даже в случае, если температура будет ниже климатической нормы, месяц все равно не будет очень холодным», — сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
Ранее мы писали, что в Казани первый устойчивый минус доставил много хлопот коммунальщикам. Резкого понижения температур не выдержали трубы.