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17:25 (мск), источник: Татарстан 24

В Татарстане ожидается похолодание до −10 градусов

Граждан призвали быть максимально осторожными из-за усугубления ситуации с гололедицей.

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Источник: Татарстан 24

Предстоящей ночью в Татарстане ударит мороз до −10 градусов. На подходе к республике — холодный атмосферный фронт, который и принесет резкое похолодание. Об этом сегодня предупредили синоптики и призвали граждан быть максимально осторожными из-за усугубления ситуации с гололедицей.

«По официальному прогнозу на отопительный период, декабрь прогнозируется чуть ниже нормы. Но даже в случае, если температура будет ниже климатической нормы, месяц все равно не будет очень холодным», — сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Ранее мы писали, что в Казани первый устойчивый минус доставил много хлопот коммунальщикам. Резкого понижения температур не выдержали трубы.

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