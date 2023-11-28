17:54 (мск), источник: АиФ Калининград
Недовольных быть не должно! Область готовится к туристическому буму
Янтарный край подводит итоги туристического сезона и строит планы на будущий год.
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Итоговые цифры пока не озвучили, но уже понятно, что для представителей туристической области это был отличный год, показатели которого дополнительно могут улучшиться на январских каникулах.
На что жалуемся?
«В туристическом бизнесе Калининградской области недовольных быть не должно! — считает министр по культуре и туризму Андрей Ермак. — В этом году очень успешно провели и высокий туристический сезон, и сейчас хорошо работают — туристов если и стало меньше, то не намного. Мы точно знаем, что туристы к нам поедут на каникулы. А калининградцы в большей степени останутся в регионе, поэтому мы приготовили разнообразную программу. Это и фестиваль “Каникулы на Балтике” (6+), который начнется с 25 декабря и продлится до 8 января, ледовое шоу Ирины Слуцкой (6+) на стадионе “Балтика”, спектакль “Маленький принц” (6+) в “Янтарь Холле”, спектакль “Рождественские истории” (6+) в Кафедральном соборе на острове Канта. Динамика выручки учреждений культуры даже более впечатляющая, чем у отельеров или туроператоров. Музеи стали зарабатывать, и это здорово. Они предлагают очень интересные выставки, экспозиции, научились рассказывать о себе».
Впрочем, сами калининградцы огромного воодушевления от развития туристической отрасли не испытывают. В первую очередь, из-за того, что с каждым годом стоимость отдыха в родном крае становится всё менее доступной. Когда остановится рост цен на проживание в отелях? С таким вопросом всё чаще обращаются к министру. И хороших новостей для местных тут не предвидится.
У всех отелей динамическое ценообразование — цена растет в зависимости от спроса. Это побочный эффект нашей востребованности, как туристического направления. Много людей хотят приехать, от этого цена растет. Когда пик популярности снижается, цена снижается. С этим бороться никак не получится. Это проявление реальной конкуренции. Нужно строить больше отелей или глэмпингов. Но установить некий максимум цен на отели невозможно. Сейчас мы возвращаемся к глубине бронирования на уровне 2019 года, на срок за несколько месяцев. В последние несколько лет глубина бронирований была не такой большой, люди принимали решение за несколько дней. Сейчас мы возвращаемся к раннему бронированию, что тоже должно сказаться на уровне цен. Но пока стоимость в большей степени зависит от спроса.
К слову, не так просто калининградцам попасть и на мероприятия анонсируемого новогоднего проекта «Каникулы на Балтике». На большинство мероприятий билетов уже разобрали.
Не все туристы, побывавшие в регионе в этом турсезоне, испытали исключительно положительные эмоции от отдыха. Самое большое количество жалоб поступало на ремонт променада в Светлогорске. Люди просто не ожидали, что приедут, а вместо красивой зоны для прогулок их встретит лес из многометровых свай и металлоконструкций. Второе место в «антирейтинге» заняли пробки при въезде на Куршскую косу. Из экзотических недовольств-пожеланий: почему в городе нет двухэтажных экскурсионных автобусов формата «хоп он хоп офф».
Дзен-отдых.
Самым популярным словом в уходящем сезоне, по мнению Ермака, можно смело назвать слово «глэмпинг».
Мы получили 500 млн руб. на создание глэмпингов из федерального бюджета. Предприниматели активно занялись строительством. Но вернуть придётся примерно 169 миллионов — они просто оказались невостребованными. Благодаря этой программе мы создали примерно 50 домиков-номеров. Это примерно один небольшой отель в Светлогорске. Чтобы построить такой отель, нужно затратить около 4-х лет. Здесь мы за год смогли инициировать создание 50 качественных номеров. И это позволяет частично решить проблему дефицита номерного фонда. Поклонников такого дзен-отдыха достаточно много.
А вот для интеллектуального наполнения отдыха в Калининграде средства находятся не так легко. Целый ряд культурных объектов стоит в очереди на то, чтобы их привели в порядок и открыли для массового посещения.
Так, со следующего года начинается финансирование реконструкции «Башни Врангеля». Её будут реконструировать 2 года. Общая стоимость работ — порядка 160 млн руб. В 2024-м году выделят 55 млн с небольшим, а в 2025-м году чуть более ста миллионов, чтобы полностью завершить объект. По планам к концу 2025 года «Башня Врангеля» станет филиалом Музея янтаря.
По Янтарной мануфактуре проектная документация находится в разработке. Власти рассчитывают выйти из экспертизы в январе 2024 года. Дальнейшее финансирование зависит от возможностей бюджета.
По Музею изобразительных искусств самая плохая ситуация. Пришлось расторгнуть договор с подрядчиком, который выполнял работы по подготовке проектно-сметной документации для проведения работ по модернизации.
В 2025-м году откроет двери для посетителей Русский центр искусства в Рыбной деревне. И конечно же одним из главных событий в культурной жизни города станет открытие в будущем году филиала Третьяковской галереи. Сейчас руководство галереи с минкультуризма продумывают формат этого грандиозного мероприятия.