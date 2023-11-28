19:07 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Союз туриндустрии: туры под Новый год заметно подорожают
Поездка на теплые моря в экзотические страны может оказаться не всем по карману.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. В Республиканском союзе туристической индустрии констатируют, что перед Новым годом стоимость путевок на море традиционно увеличивается, цены могут вырасти в полтора-два раза.
Как необычно встретить Новый год, специалисты туриндустрии рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Наиболее популярными направлениями для белорусов были и остаются теплые моря. По словам специалистов, спрос на это направление устойчив. Но география поездок несколько изменилась. Если раньше большинство летало в Египет, то с изменением логистики и увеличением продолжительности полета наиболее востребованными становятся Объединенные Арабские Эмираты. Средняя стоимость путевки на 5−7 дней в отель «четыре звезды» с завтраками на двоих обойдется в сумму, эквивалентную 1800 долларам.
«Этот же вариант, если мы берем вылет 29 декабря, то есть на Новый год, то путевка стоит 3200 в долларовом эквиваленте. Это ежегодная тенденция, когда люди хотят улететь и Новый год встретить где-то за границей. Это всегда в полтора-два раза дороже по любому направлению», — сказала заместитель генерального директора одного из столичных туроператоров Ирина Божинова.
Но, по словам специалиста, и здесь есть возможность сэкономить. К примеру, если в рамках тура обратный вылет назначен на 1 января. Тогда скидка может составить до половины стоимости путевки.
Есть и более дешевая альтернатива. Причем, по словам специалистов, не менее насыщенная по впечатлениям. По словам члена правления РСТИ, директора «Могилевоблтурист» Елены Карпенко, автобусный тур в Москву или Санкт-Петербург обойдется от 100 до 250 в долларовом эквиваленте в зависимости от количества ночевок — одна или две. Плюс порядка 80 долларов будет стоить праздничная программа.
«Если недалеко — Псков, Смоленск, то туры достаточно недорогие, где-то до 100 долларов. Но и банкет отдельно, конечно», — сказала Карпенко.