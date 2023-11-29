Что известно о состоянии здоровья актера Михаила Боярского

По данным телеграм-канала «112», Михаилу Боярскому диагностировали обширный инфаркт, однако на КТ его не подтвердили. Медики переводили его из реанимации в отделение кардиологии. Состояние артиста стабилизировали, но нарушения ритма сердца остаются.
Сын Михаила Боярского Сергей Боярский подтвердил ТАСС перевод актера в обычную палату.
По словам Сергея Боярского, пока неизвестно, когда актер вернется домой.
Кроме того, «Фонтанка» пообщалась с родственницей артиста Екатериной Боярской, которая заявила, что сейчас «все хорошо», и в реанимацию он попал 27 ноября. Карету скорой помощи Михаилу Боярскому вызвали близкие.
На сайте Театра имени Ленсовета рассказали, что два спектакля с участием Михаила Боярского перенесены. Речь идет о постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства». Первый из них 4 декабря заменит «Ревизор», а второй — «Синьор из высшего общества» 14 декабря.
При этом спектакли с участием Михаила Боярского 31 декабря и 2 января состоятся, передает ТАСС. В эти дни запланированы показы постановки «В этом милом старом доме».
Супруга актера Лариса Луппиан опровергла информацию СМИ о его госпитализации после инфаркта.
Слова актрисы, художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан о состоянии здоровья актера стали известны позднее комментариев других его родственников.