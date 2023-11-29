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09:25 (мск), источник: Piter.tv

Что известно о состоянии здоровья актера Михаила Боярского

Во вторник, 28 ноября, стало известно о госпитализации 73-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского в петербургскую Мариинскую больницу. СМИ, ссылаясь на родственников актера театра и кино, пишут о том, что у него был инфаркт, однако информацию опровергла супруга.

По данным телеграм-канала «112», Михаилу Боярскому диагностировали обширный инфаркт, однако на КТ его не подтвердили. Медики переводили его из реанимации в отделение кардиологии. Состояние артиста стабилизировали, но нарушения ритма сердца остаются.

Сын Михаила Боярского Сергей Боярский подтвердил ТАСС перевод актера в обычную палату.

Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате.

Сергей Боярский
сын Михаила Боярского

По словам Сергея Боярского, пока неизвестно, когда актер вернется домой.

Кроме того, «Фонтанка» пообщалась с родственницей артиста Екатериной Боярской, которая заявила, что сейчас «все хорошо», и в реанимацию он попал 27 ноября. Карету скорой помощи Михаилу Боярскому вызвали близкие.

Немножко сердце пошалило. Мы уже разговаривали по телефону: кризис миновал, все хорошо.

Екатерина Боярская
родственница Михаила Боярского

На сайте Театра имени Ленсовета рассказали, что два спектакля с участием Михаила Боярского перенесены. Речь идет о постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства». Первый из них 4 декабря заменит «Ревизор», а второй — «Синьор из высшего общества» 14 декабря.

Вместо назначенного на 4 декабря 2023 года спектакля «В этом милом старом доме» состоится спектакль «Ревизор», начало в 19:00. Вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля «Смешанные чувства» состоится спектакль «Синьор из высшего общества», начало в 19:00 мск.

Пресс-служба Театра имени Ленсовета

При этом спектакли с участием Михаила Боярского 31 декабря и 2 января состоятся, передает ТАСС. В эти дни запланированы показы постановки «В этом милом старом доме».

Супруга актера Лариса Луппиан опровергла информацию СМИ о его госпитализации после инфаркта.

С Михаилом Сергеевичем все хорошо. У него нет инфаркта. Это плановая госпитализация, пусть его поклонники не волнуются.

Лариса Луппиан
супруга Михаила Боярского

Слова актрисы, художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан о состоянии здоровья актера стали известны позднее комментариев других его родственников.

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