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03:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 ноября

МРОТ вырастет в Хабаровском крае с 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Традиционно с начала года в России индексируют минимальный размер оплаты труда. В Хабаровском крае индексация составит 18,5%, а МРОТ вырастет до 19,2 тысячи рублей. В правительстве говорят, что жители северных районов будут получать минимум 46,2 тысячи рублей, южане — 28,9 тысячи рублей.

Из Хабаровска в Пекин впервые за шесть лет отправился прямой авиарейс. Самолет улетел из международного аэропорта 28 ноября. Последние полеты были в 2017 году. В самолете — 128 мест для пассажиров. Уже через три часа хабаровчане приземлились в китайской столице.

В Хабаровске начали готовиться к Новому году. На главной площади города устанавливают ель, на улицах монтируют иллюминацию. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук поручил ускорить эту работу, а особое внимание уделить зеленым красавицам, которые украсят районы города.

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