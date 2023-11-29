03:33 (мск), источник: AmurMedia.ru
В драматичном матче хабаровский «Амур» уступил «Адмиралу» в серии буллитов
В турнирной таблице Восточной конференции «тигры» с 35 очками после 36 игр идут на девятом месте.
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В матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» на домашнем льду по буллитам проиграл «Адмиралу» — 3:2,. «Моряки» повели в дальневосточном дерби — 2:1, сообщает ИА AmurMedia.
«Адмирал» и «Амур» проводили третий матч в дальневосточном дерби. В отличие от других встреч, в этом сезоне счет был открыт лишь в конце второго периода. Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко завершил атаку точным броском.
Самым результативным вышел третий период. Сначала хозяева льда отыгрались благодаря точному броску Владислава Барулина. Во второй половине периода команды обменялись голами. Сначала «Амур» вышел вперед благодаря шайбе Егора Коршкова, а затем «моряки» отличились в меньшинстве, и Денис Голубев провел свою вторую шайбу в составе владивостокцев.
Игра перешла в овертайм. «Амур» решился на искусственное большинство, сняв вратаря. Хабаровчане заработали большинство, но реализовать его не смогли. Исход встречи решился в овертайме, и в нем сильнее оказались «моряки».
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев:
— Абсолютно равный матч, много борьбы, он так и логично закончился вничью. В буллитной серии наконец-то немного повезло нам. Ребят и болельщиков с победой.
— Либора Шулака не увидели сегодня почему?
— Он находится во Владивостоке, ждём его в обойме.
— Много буллитных серией в этом году, с чем связано?
— Мы и в прошлом году много играли за пределами основного времени, забивать нужно и больше.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Абсолютно равная игра обеих команд. Первый период провели очень осторожно, не допускали ошибок. После пропущенной шайбы мы раскрылись, стали больше атаковать. Второй период нам удался, наложение немного сделали, больше владели инициативой. Наше большинство, как всегда, плохо работает, пропустили гол абсолютно ненужный. Хотя просили удвоить концентрацию, когда выходим на большинство, что сопернику терять нечего. Они пойдут ва-банк, что они и сделали. Попытались в овертайме игру перевернуть, но опять не удалось. По буллитам проиграли.
— С чем связано осторожное начало матча?
— Мы выполняли игровое задание, но когда пропускаешь гол, то приходится раскрываться. До пропущенной шайбы шла более-менее закрытая игра.
— На буллитах чего не хватило?
— Банально двух голов, чтобы победить. Мы не забили.